Цена на бензин АИ-95 в Азербайджане может вырасти

В Азербайджане длительное время цены на бензин и топливо находятся на низком уровне. Можно с уверенностью сказать, что цена на горючее в нашей стране одна из самых дешевых в мире. Цены на нефть в мире растут, что выгодно для нашей страны, как для экспортера нефти, однако, параллельно с этим в большинстве стран наблюдается адекватный рост цен на некоторые виды бензина. Пандемия, глобальная инфляция и энергетический кризис ввели мир в состояние "ценового шока", в связи с чем ожидается, что в Азербайджане может подорожать бензин марки АИ-95 (premium). Наша страна является составной частью мирового рынка и, к сожалению, не может избежать подобных влияний.

Сразу отметим, что не стоит переживать о том, что могут подняться тарифы и на другие марки бензина. На Нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева в Баку выпускается бензин марки АИ-92, цена которого регулируется государством, SOCAR и от мировых котировок не зависит. То же самое с дизелем. Поэтому тарифы на эти виды горючего останутся неизменными.

А вот с 95-м другая история. Как известно, бензин этой марки в Азербайджане не производится, а ввозится из-за рубежа.

Premium Евро-95 Азербайджан начал импортировать с апреля 2014 года, когда в стране началось применение экологического стандарта Евро-4. Целью перехода на новые стандарты, согласно решению Кабинета министров, было уменьшение выбросов в атмосферу вредных веществ автомобилями и улучшение экологической ситуации в стране. Отмечалось, что Азербайджан сразу перешел на экологический стандарт Евро-4, миновав стандарт Евро-3, по причине роста количества старых автомобилей, ввозимых в страну. К 2014 году количество ввезенных старых и новых авто сравнялось в процентном соотношении. В этот же период резко повысился спрос на топливо, и предложение за ним не успевало. В связи с чем Бакинскому НПЗ пришлось отказаться от производства бензина марки АИ-95 и полностью перейти на выпуск АИ-92, на который приходится 95 процентов от общего объема потребляемого в стране бензина.

Тут важно подчеркнуть, что если цена на АИ-95 повысится, это никак не подействует на цены товаров в стране, так как перевозчики используют дизель и 92-й бензин. Местное топливо как было самым востребованным до апреля 2014 года, так и остается таковым по сей день. Местным бензином заправляется и общественный транспорт, и машины грузоперевозчиков, и частные авто, и автомобили различных служб, и т.д. 95-й бензин используют автомобили высокого класса, которых в стране в разы в меньше, поэтому если произойдет повышение тарифа на этот бензин, то затронет это лишь тех, у кого дорогие автомобили.

На сегодня цены на бензин в нашей стране находятся на сравнительно низком уровне.

Данная таблица наглядно показывает данный факт. Если же обратиться к графику, опубликованному сайтом GlobalPetrolPrices.com по состоянию на 4 июля 2022 года, то можно заметить. что наша страна входит в первую двадцатку стран с самыми низкими ценами на бензин. Замыкает график Гонконг, где цена бензина превышает 3 доллара за литр.

Говоря о подорожании высокооктанового бензина в Азербайджане, необходимо рассматривать этот вопрос в увязке с мировым рынком автотоплива и быть в курсе ситуации, которая одинакова в этот кризисный период для всех, ибо цены на АИ-95 растут повсеместно.