Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов сократилась почти на 12%

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в понедельник, 11 июля, снизилась почти на 12% на фоне решения Канады вернуть отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сократилась до $1 620 за 1 тыс. куб. м, или €154,5 за МВт ч.

Ранее сообщалось, что поставки газа по "Северному потоку" остановились из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

До этого "Газпром" сообщил о проблемах на газопроводе "Северный поток". В компании напомнили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций, а существующие ГПА выработали межремонтный ресурс, в результате суточная производительность трубопровода с 16 июня снизилась на 40%.

При этом днем ранее власти Канады приняли решение вернуть турбину Siemens для газопровода "Северный поток" Германии. Siemens пообещала "как можно скорее" привезти турбину для "Северного потока" в Европу.