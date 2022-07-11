В мире дорожает бензин Premium Euro 95

Источник: Агентство международной информации Trend

На фоне нынешней геополитической ситуации в мире ожидается подорожание бензина, стоимость которого на сегодня в среднем составляет 1,47 доллара за литр. Эксперты называют четыре основные причины подорожания топлива.

Во-первых, это связано с ростом цен на нефть. Как известно, бензин наполовину состоит из сырой нефти. Это его основной ингредиент, и сейчас он намного дороже. Прогнозы показывают, что цены на нефть будут расти и дальше.

Так, международное рейтинговое агентство Fitch Solutions повысило свой прогноз по ценам на нефть марки Brent до 105 долларов США за баррель на конец 2022 года по сравнению со 100 долларами за баррель ранее. Это, прежде всего, связано с решением ЕС частично ограничить импорт сырья из России. Кроме того, ОПЕК+ по-прежнему сильно отстает от своих ежемесячных целевых показателей добычи, в то время как возникают вопросы относительно способности Саудовской Аравии и ОАЭ, которые владеют большей частью мировых резервных мощностей, значительно нарастить производство в ближайшее время. В то же время растущая политическая нестабильность в Ливии вызвала новые перебои в производстве, которые, вероятно, продолжатся и в будущем.

Вторая причина подорожания бензина заключается в том, что по мере того, как погода становится теплее, переработчики переходят на летние смеси бензина. Они также стоят дороже, что приводит к повышению цен.

В-третьих, несмотря на рост цен и самую высокую за 40 лет инфляцию, люди по-прежнему планируют отправиться в отпуск в этом сезоне. Поскольку от 80 до 90 процентов летних поездок совершается на автомобилях, спрос на бензин, как ожидается, вырастет, что приведет к росту цен.

Как же события на мировом рынке топлива отражаются на экономике Азербайджана?

В настоящее время в Азербайджане нет проблем с продажами какого-либо вида топлива, которое реализуется в обычном порядке. В настоящее время розничная цена бензина марки AI-92 составляет 1 манат за литр, а литр бензина AI-95 продается за 1,6 маната. Сравнительная диаграмма наглядно показывает, что Азербайджан входит в первую двадцатку стран с самыми низкими ценами на бензин:

Цена на бензин марки AI-92 регулируется Тарифным (ценовым) советом. Цены на другие марки бензина зависят от их стоимости на рынке. При этом подорожание бензина марки AI-95 никак не повлияет на стоимость товаров в стране, так как перевозчики используют дизтопливо и бензин AI-92. Местным бензином заправляется и общественный транспорт, и машины грузоперевозчиков, и частные авто, и автомобили различных служб. Бензин AI-95 используют автомобили высокого класса, которых в стране в разы в меньше.

Более того, уже в будущем году в Азербайджане планируют начать производство бензина ЕВРО-5. На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева планируется производить два миллиона тонн бензина марок AI-92 и AI-95 в год. На долю бензина AI-95 придется 40 процентов производства, на долю AI-92 - 60 процентов.

Производственные мощности НПЗ на первом этапе полностью удовлетворят потребности азербайджанского рынка в дизтопливе, а также в бензине AI-92 и AI-95. А те объемы, которые не будут использованы на рынке Азербайджана, могут быть направлены на экспорт.