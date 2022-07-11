Подорожает ли бензин АИ-95 в Азербайджане?

В настоящее время на мировом рынке нефти наблюдается умеренный рост цен. В связи с этим многие европейские страны сталкиваются с подорожанием основных видов бензина. Учитывая тенденции мирового рынка неисключено, что бензин марки АИ-95 в Азербайджане также может подорожать. Это цепная реакция и в этом нет ничего необычного.

Об этом в комментарии Day.Az сказал эксперт-экономист Назим Бейдамирли.

По словам эксперта, ещё одной причиной, которая может повлиять на рост цен на бензин марки АИ-95 является то, что топливо данной марки не производится в нашей стране.

"Азербайджан является нефтедобывающей страной. Сырая нефть поставляется на нефтеперерабатывающие заводы, где производится дизель и бензин марки АИ-92 по фиксированной цене. Поэтому вне зависимости от цен на мировом рынке топлива, цены в Азербайджане на вышеперечисленные виды горючего остаются неизменными. Однако то же самое нельзя сказать в отношении бензина марки АИ-95 ввиду отсутствия его производства в Азербайджане", - пояснил наш собеседник.

По его словам, налаживание производства бензина марки АИ-95 в нашей стране сделает данную марку горючего более устойчивой в цене несмотря на колебания мирового рынка топлива.

"Для этого необходимо реконструировать нефтеперерабатывающие заводы в Азербайджане. Например, сегодня Азербайджан является одним из основных экспортёров нефти в Румынию. При этом Румыния производит из этой нефти бензин марки АИ-95 и поставляет на азербайджанский рынок. Если этот вопрос найдет свое решение и мы начнем производить АИ-95 у себя в стране, то проблема возможного роста цен на данное топливо отпадёт сама собой", - заключил Назим Бейдамирли.

Нурана Тофигли