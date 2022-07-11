"Приветствуем планы правительства Азербайджана по улучшению адресности соцпомощи"

Международный валютный фонд (МВФ) считает целесообразным использовать существующее бюджетное пространство для смягчения последствий повышения цен на продовольствие и приветствует планы правительства Азербайджана по улучшению адресности социальной помощи.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заключительном заявлении МВФ по итогам консультаций по Статье IV, проведенных с 25 мая по 7 июня в Баку.

В организации отметили, что правительство Азербайджана реализовало пакет бюджетных мер по защите уязвимых слоев населения от высоких цен на продукты питания, включая корректировку пенсий и меры по обеспечению продовольственной безопасности.

"Данные меры включают 20-процентное увеличение минимальной заработной платы и минимальной пенсии, а также 35-процентное увеличение социальных пособий. Кроме того, субсидии производителям муки были продлены и будут действовать до дальнейшего уведомления, а освобождение от НДС пшеницы, пшеничной муки и хлеба продлено до 1 января 2024 года. Общий социальный пакет на 2021-2022 годы составляет 2,1 млрд манатов (1,6% ВВП) и охватывает 3,5 млн человек", - информирует МВФ.

В заявлении также говорится, что увеличение социальных расходов поддерживается прогнозируемым сильным ростом ненефтяных доходов и не представляет риска для финансовой устойчивости.

"Забегая вперед, сотрудники фонда отмечают планы властей по дальнейшему совершенствованию адресности социальной помощи за счет улучшения оцифровки информации о социально незащищенных семьях.

В настоящее время в реестре имеется информационный пробел, не позволяющий в полной мере оценить материальное положение домохозяйств. В этом году планируется запустить пилотный проект в нескольких регионах, чтобы восполнить этот пробел", - сообщили в МВФ.