Перевернувшиеся у станции Саатлы три товарных вагона принадлежат Грузии

Девятого июля недалеко от железнодорожной станции Саатлы перевернулись три грузовых вагона, принадлежащих Грузии, которые перевозили сахар-сырец из региона Черного моря в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении отмечается, что в результате неотложных мер, принятых в связи с ликвидацией последствий инцидента, движение поездов на линии Саатлы-Имишли было восстановлено.