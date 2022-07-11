https://news.day.az/economy/1478044.html Перевернувшиеся у станции Саатлы три товарных вагона принадлежат Грузии - АЖД
Перевернувшиеся у станции Саатлы три товарных вагона принадлежат Грузии - АЖД
Девятого июля недалеко от железнодорожной станции Саатлы перевернулись три грузовых вагона, принадлежащих Грузии, которые перевозили сахар-сырец из региона Черного моря в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В сообщении отмечается, что в результате неотложных мер, принятых в связи с ликвидацией последствий инцидента, движение поездов на линии Саатлы-Имишли было восстановлено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре