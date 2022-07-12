В этой стране Европы инфляция бьет рекорд 1983 года

Индекс потребительских цен в Дании в годовом выражении увеличился до 8,2 процента. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявил представитель статистического управления страны.

По словам представителя статистического управления, данный показатель является рекордным с 1983 года.

"В июне 2022 года общий индекс потребительских цен увеличился на 8,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае соответствующий рост составил 7,4%", - заявил представитель центра.

Помимо этого, представитель статистического центра подчеркнул, что рекордный показатель инфляции в Дании в значительной степени связан с введением антироссийский санкций Запада. По его словам, в стране также заметен рост цен на продукты питания первой необходимости, электроэнергию и топливо.