Новый адрес Sea Breeze. Все грандиозные проекты начинаются с мечты…

История Sea Breeze не исключение, а скорее яркая демонстрация, когда на глазах современников, мечта обретает реальные очертания, выраженные в огромном инфраструктурном комплексе, вольготно расположившемся на берегу Каспийского моря. Ведь сегодня название посёлка Нардаран прочно "впаяно" в само звучание Sea Breeze, выведя его в самостоятельную географическую точку, известную уже далеко за пределами нашей республики.

- Так получилось, что Каспийское море я видел из нардаранского окна с детства. И весь Sea Breeze Resort & Residences концептуально построен вокруг того, чтобы каждый житель вне зависимости от вида недвижимости им купленной, будь то апартаменты, малоквартирные комплексы, виллы, резиденции и отели, видел море, - поделился отец-основатель этого отдельно взятого райского уголка бизнесмен, девелопер, музыкант Эмин Агаларов на открытии городского филиала офиса продаж Sea Breeze.

Sea Breeze Real Estate обрёл новый адрес по ул. Узеира Гаджибекова, 51, что показало, насколько умение прислушиваться и желание слышать людей, присуще этому предпринимателю и заложено в саму концепцию каждого его проекта, где каждый "шаг" направлен на комфортный "диалог" между бизнесом и потенциальным клиентом. В течение семнадцати лет динамика развития Sea Breeze шаг за шагом реализует проекты регионального значения, где гармонизация в векторе человек-природа играет основополагающую роль. Решение амбициозных задач социального благоустройства и освоение масштабного природного массива, включает в себя более чем глобальные цели, при этом напрямую обращённые к Человеку. Оттого глубинный смысл Sea Breeze Resort & Residences основан на создании максимального комфорта, диктуемого современностью, поднимая его над только коммерческим интересом или привлечением капитала.

- Я как бы технический мэр, который заботится о том, чтобы всем жителям здесь было комфортно, - отвечает Эмин Агаларов на вопрос корреспондента day.az, видит ли он себя мэром прибрежного города, которым, уже в ближайшей перспективе обещает стать Sea Breeze. - Начнём с того, что мэр - лицо, назначаемое официально. Сам же я, будучи резидентом, случается, слышу напрямую обращения наших жителей с какими-то просьбами или замечаниями, возникающими "по мере обживания". Понятно, что есть мнения объективные и наоборот, люди разные и это вполне естественно. И когда что-то озвучивается по делу, мы с командой стараемся быстро адаптировать и реализовать услышанное. Город не может процветать, если его жителям не будет комфортно. Например, мы заботимся о расширении подземных паркингов, дабы минимизировать вид автомобилей на территории, ярче визуализируя зелёный ландшафт. В наших планах высадить около пяти миллионов кустов и деревьев в течение последующих пяти лет. Среди них будут пальмы, которые, как люблю подчёркивать, я везу из Барселоны. Работа большая. Она охватывает территорию более трёхсот гектаров. И это не считая пляжной полосы в 120 га, которая ежегодно требует обслуживания, поддержки чистоты, по мере удлинения оснащения душевыми кабинками и раздевалками. Кроме того, прокладываются велосипедные дорожки, обустраиваются бульвары. При этом надо принимать во внимание временной сезонный отрезок. Ведь каждый год, нам, практически приходится запускать всё заново, с учётом нашего "фирменного" ветра, когда не все дни бывают пляжными. Работа по масштабности огромная и требует внушительных сумм. Тем не менее, я понимаю, что мы делаем и во имя чего. Это будет действительно курорт мирового масштаба. А наблюдаемый реальный интерес со стороны инвесторов из Израиля, Катара, России, Казахстана, США, Канады в этом проекте, говорит о том, что мы ведём правильную бизнес-политику.

Макет Sea Breeze, занимающий внушительное место, словно масштабированная копия развёрнутого строительства, раскинулся в городском филиале офиса продаж Sea Breeze Resort & Residences. А потому вопрос о том, что сегодня думает Эмин Агаларов глядя на визуализацию того места, где когда-то была не обустроенная территория, а сегодня расположился современный прибрежный растущий город, родился вполне естественно.

- Я как-то не успеваю задуматься над этим. Любая стройка для меня ассоциируется с музыкой. Мелодия может прийти даже ночью, не выбирая место и время. Ты дорабатываешь её сначала в голове, потом уже садишься за инструмент, корректируешь, пишешь текст, и в результате получается песенная композиция. Лишь по выходу той на публику, становится понятно, завоевала она внимание или нет. Если люди поют её вместе с тобой на концертах, она входит в ротацию на радио, подтверждается внутреннее ощущение, что ты что-то сделал верно. В принципе, Sea Breeze то же творчество, которое подкреплено определёнными способностями. Например, умению считать и разбираться в строительном деле. Где я всё это время в голове кручу-придумываю, как это должно выглядеть в реальности, быть правильно реализовано. Какая должна быть архитектура, этажность... Сегодня, находясь в пространстве Sea Breeze, получаю огромное удовольствие, когда вижу счастливых и довольных резидентов, которые могут ко мне подойти и поблагодарить, в том числе и за комфорт. При этом ведь это они приобрели у меня недвижимость и по большому счёту, нас особо ничего более не связывает. Но я понимаю, что здесь моя зона ответственности, которую необходимо обеспечить всеми возможностями. Для этих людей это проект, в который они поверили и решили связать свою жизнь. В некоторых случаях с ним сопряжена жизнь детей, жён, родителей. Люди приезжают в Sea Breeze семьями. И с одной стороны это большая ответственность, с другой стороны - большая радость, что выбравшим нас здесь действительно хорошо. И это есть самое важное!

Грандиозный проект Sea Breeze по праву называют новой жизнью Каспийского побережья, где задаются международные стандарты качества в отдельно взятом уникальном пространстве, которое строится с применением инновационных технологий. На сегодняшний день в процессе строительства 15 проектов, занимающих площадь около 140 га. Более 300,0 кв.м жилой застройки. И представленное на макете, не смогло охватить весь объём. На нём отражены те объекты, которые уже готовы или находятся в процессе строительства. Он визуализирует расположение жилых комплексов и инфраструктурных объектов, и насколько при всём разнообразии они выдерживают общую архитектурную стилистику. "Остались за рамками" макета территории Sea Breeze Resort & Residences уже действующая частная средняя школа LANDAU School, Центр культуры, детский сад, открытие которого ожидается в сентябре. В ближайшем будущем, как рассказал на церемонии открытия директор по продажам и инвестициям Sea Breeze Аяз Тагиев планируется заложить строительство Yacht Club-а, business center-а, Moll-а. Также он отметил, что предлагаемые жилые метры, отражённые макетом, уже готовы на 80%. Так что внимательно рассматривая макет Sea Breeze Resort & Residences, невольно начинаешь проникаться осознанием заявленного размаха на строительство социальных объектов, в структуру которых грамотно вплетается многовекторная инфраструктура. Sea Breeze Resort & Residences словно партитура симфонической произведения, где объект "звучит отдельным инструментом в оркестре, играющего по нотам, что выстроены согласно правилам сольфеджио".

- Как и в музыке, в строительстве должна быть гармония, - говорит Эмин Агаларов. - И мне кажется, она есть в Sea Breeze. Есть какое-то волшебство, которое в нём царит. Приезжающие к нам в Sea Breeze зарубежные гости, всегда отмечают его мировой уровень, и признаются, что по ощущениям не видят разницу между Азербайджаном и, например, Майями. И это не из-за специфики нашей республики. В самой идее Sea Breeze закладывается желание дать для удовольствия людей что-то ещё большее: какую-то концертную программу, какой-то entertainment. Продумать, что передвижение по территории более симпатично на электрокарах, а не привычных автомобилях. Продумать велосипедную и детскую инфраструктуры. Сделать так, чтобы каждый человек чувствовал, что находится внутри большой страны маленького города, в котором всё продумано до мелочей. Поэтому я и затеял строительство школы, детского сада, больницы, аквапарка, парка развлечений, детского центра, детского образовательного центра для талантливых детей. Чтобы в жизнях маленьких жителей Sea Breeze Resort & Residences присутствовала музыка, рисование и т.д. Ведь каждый продуманный штрих для комфорта, добавляет атмосферности удобству, находясь в одном "блоке". Ведь в большом городе можно найти всё тоже, но на разных локациях, раскиданных на расстояния. А здесь всё это находится на одной территории чуть более трёхсот гектаров и людям это комфортно, потому что в пешей доступности резиденты получают то, что ни один город в подобной "концентрации" не может предоставить.

Сам городской филиал офиса продаж Sea Breeze Resort & Residences легко вписывается в концепцию заботы о комфорте. Ведь на сегодняшний день, Sea Breeze реализует множество проектов. В ближайших планах, продажи не только на территории комплекса, но и в центре Баку. Количество желающих приобрести недвижимость увеличивается с каждым днём. Девелопмент осуществляемый в рамках Sea Breeze развивается стремительно, а потому доступ к информации играет немаловажную роль в этой области. Говоря о задачах, стоящих перед новооткрываемым офисом, директор по продажам и инвестициям Sea Breeze Аяз Тагиев подчеркнул, что необходимость этого шага продиктована самими клиентами. Ведь некоторые ограничены во времени, и затраты его на дорогу до Нардарана и обратно порой не вписывается в их график. Тем более, возможности городского филиала расширены. Здесь не только можно получить максимально обширную информацию обо всех нюансах, присущих предложениям Sea Breeze Resort & Residences. Принимая во внимание, что на сегодняшний день на продажу выставлены три типа недвижимости: с ремонтом, без ремонта и без отделки, специалисты в стенах городского филиала способны удовлетворить любые пожелания в предусмотренных дополнительных услугах. Здесь для клиентов разработают индивидуальный дизайн внутренних помещений. В show room, расположенном на втором этаже можно ознакомиться со всеми материалами, используемыми при отделке. В услуги Sea Breeze Resort & Residences входит функция "под ключ", где учитывается не только отделка внутреннего пространства, но и меблировка, оснащение бытовой техникой, вплоть до текстиля. А современные цифровые возможности позволят "увидеть" свой новый дом задолго до вселения, воспользовавшись VR-очками. Виртуальная реальность станет проводником в это будущее, когда человек воочию становится свидетелем рождения своего выбора. Стать ближе к своим потенциальным клиентам, сделать доступ к информации о современном и популярном проекте - это следующий шаг на пути пропаганды качественного, здорового образа жизни мирового уровня. Аяз Тагиев также анонсировал открытие отдельного направления агентства общей направленности Agalarov Real Estate, которое будет заниматься не только работой с недвижимостью Sea Breeze Resort & Residences, но и в целом по городу и республике. А сегодняшний день, показал, что владельцы объектов и жилых метров с удовольствием воспользовались нашими услугами по дальнейшему "ведению" их собственности в сфере её обслуживания, ухода и содержания, а также аренды и продажи, что становится ещё одним подтверждением, что недвижимость одно из перспективных вложений инвестиций.

В ходе презентации, был, затронут вопрос о ценовой доступности недвижимости в Sea Breeze Resort & Residences, но что Эмин Агаларов ответил, что работа в этом направлении уже ведётся. Квартиры без отделки реализовываются в рамках анонсированной ипотеки от 6% годовых с Международным банком Азербайджана. Что доказывает, что 60 кв.м площади при таких условиях вполне могут быть доступны жителям республики. Ведь подобное предложение сегодня найти сложно.

- Сегодня Sea Breeze Resort & Residences насчитывает около восьми тысяч резидентов. Не все проживают на его территории круглый год. Есть те, кто пока в "режиме ожидания", потому что ещё не все жилые комплексы построены. Но следующим летом, - рассказывает предприниматель, - мы увидим примерно столько наших жителей. И это не предел. В общем, под застройку на общих основаниях, нами было приобретено 420 га, которые мы осваиваем и развиваем. Впрочем, территория может и "прирастать". Наши соседи-дачники готовы сменить свои старые дома, на благоустроенные. Даже при условии доплаты. Так что на ближайшие десять лет - я занят! - пошутил Эмин.

Надо отметить, что из года в год спрос на проживание в ставшем сказочным месте, невероятно велик: на территории открываются новые жилые комплексы, коттеджи, таунхаусы и частные виллы. В настоящее время проектный фонд Sea Breeze Resort & Residences включает в себя: Lighthouse , Grand Hotel, Park Residences, White Villas , малоквартирные комплексы бутикового формата: Palazzo Della Luna, Palazzo Del Sol, Palazzo del Veridi, Palazzo del Ventus, Palazzo del Rosa, Palazzo Del Vitta, Polo Residences, Cube Hotel, White Hotel. И это не считая множества уже действующих ресторанов и бассейнов, и тех, чьи проекты ждут своего часа. Невозможно было не отметить, что Sea Breeze вполне уже можно отнести к собственному городу Эмина Агаларова. На что тот ответил:

- Я не могу назвать Sea Breeze собственным городом. Это - масштаб. Это - город-мечта. То есть, это тот город, где я бы хотел жить. Здесь скорее играет роль то, что и в этом у меня собственная мерная шкала, отвечающая высоким в этом отношении стандартам. И я хочу, чтобы мне, моим детям, моим друзьям, моим близким, моим родственникам, моей маме здесь было максимально комфортно. Чтобы моя мама, живущая в США, не говорила: "Я хочу в Майами", а высказывала пожелание: "Я хочу в Sea Breeze". В этом я вижу свою задачу...

Премиальный прибрежный поселок с европейским уровнем инфраструктуры, впечатляющей морской акваторией, массой развлечений и услуг, отвечающих любым потребностям - это не просто стремительное инфраструктурное развитие и впечатляющий выбор форматов для постоянного проживания, что делает Sea Breeze Resort & Residences одним из самых перспективных проектов для инвестирования в недвижимость. Здесь уже сложился свой ни с чем несравнимый микроклимат, где многие уже давно живут по-соседски и знают друг друга по именам, дружат семьями. Нельзя не заметить, что сама атмосфера, присущая этому месту напоминает характер Эмина Агаларова, народного артиста Азербайджана, чьи композиции мгновенно становятся хитами у любящих его почитателей и транслирующего вовне доброжелательность и оптимизм, что сродни с ощущением праздника.

- Это, наверное, часть творческой натуры, - говорит он. - Если ты артист и часть твоей профессии связана с entertainment. Ты выходишь на сцену, чтобы порадовать людей, а не самого себя. Ты хочешь подарить им полтора часа удовольствия, ощущение счастья. Вызвать какие-то положительные эмоции. То же самое, я хочу сделать для всех, кто приезжает в Sea Breeze. Неважно резидент это или гость. Важно, чтобы человек прочувствовал наше старание создать эту атмосферу для него. Сразу замечу, что артист я исключительно на сцене. Всё остальное время занимаюсь бизнесом. Правда за последний год не посетил ни одной репетиции, - признался лукаво Эмин, - но я в тонусе и пока пою. И пусть трудностей много. Любое большое дело исполняется не просто. Но ответственности я не боюсь. А потому - работаем! И поскольку город запроектирован на сто тысяч жителей, моя самая большая мечта успеть, это увидеть.