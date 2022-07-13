Внутреннее производство избавит Азербайджан от импорта инфляции

Повышение цен на бензин марки АИ-95 в Азербайджане связано с резким ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. И это заставляет нас в очередной раз задуматься о том, как эффективно реализовывать антиинфляционную политику и как бороться с фактическим импортом инфляции в страну.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и экономических отношений Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов.

По словам экономиста, при резком росте мировой инфляционной спирали говорить об эффективной борьбе с приростом цен в условиях импортозависимости очень сложно.

В первую очередь, считает наш собеседник, необходима активизация политики импортозамещения. Для этого в нашей стране имеются внушительные возможности, особенно по таким направлениям, как нефтедобыча, нефтепереработка. Для эффективной борьбы с инфляционными проявлениями необходимо наращивать внутреннее производство с упором на переработку сырья внутри самой страны, подчеркнул Мамедов.

"Тут возникает ряд вопросов. Во-первых, имеется ли достаточный объем рынка сбыта внутри страны, если переработка будет налажена в Азербайджане. Если не имеется достаточного рынка, нужно его разрабатывать, идти на региональную экономическую интеграцию, чтобы перерабатываемое в самой стране сырье имело бы соответствующие рынки сбыта. Во-вторых, у нас имеются технологические проблемы для производства бензина ряда марок. Это значит, что руководству SOCAR крайне важно и даже необходимо инвестировать в технологические направления и инновации, чтобы внутри Азербайджана переработка нефтепродуктов была, наконец, налажена. Нужно также, на мой взгляд, учитывать и то, что государство имеет определенные эффективные механизмы, чтобы нивелировать риски от внешних факторов. Это субсидии, дотации для тех направлений экономики, развитие которых крайне важно для устойчивого социального и экономического развития страны. Думаю, эти механизмы могут активно внедряться с тем, чтобы не допустить резкого роста инфляции в стране", - сказал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева