Номинальный ВВП Азербайджана в этом году достигнет 123 млрд манатов

Номинальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в этом году составит 122,9 млрд. манатов.

Как передает Day.Az, эти прогнозы были озвучены в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с правительством Азербайджана по статье IV, проведенных с 25 мая по 7 июня.

По прогнозу МВФ, номинальный ВВП в 2023 году составит 126,3 млрд. манатов, в 2024 году - 129,3 млрд. манатов, а в 2025 году - 133,3 млрд. манатов.

МВФ прогнозирует, что в 2026 году номинальный ВВП составит 138,4 миллиарда манатов, а в 2027 году - 145 миллиардов манатов.