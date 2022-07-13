https://news.day.az/economy/1478342.html Официальный курс маната к мировым валютам на 13 июля
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 июля
Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,706 маната соответственно, сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:
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