Азербайджан и ЕС обсудили вопрос создания рабочей группы в сфере инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с директором по вопросам "Восточного соседства" и институционального строительства Еврокомиссии Лоуренсом Мередитом.

Как передает Day.Az, об этом написал Микаил Джаббаров в Twitter.

"В ходе встречи мы обсудили сотрудничество с Европейским союзом, вопрос создания рабочей группы в области идентификации инвестиций, а также инвестиционные возможности и потенциальные проекты в частном и государственном секторах", - говорится в публикации.