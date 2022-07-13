https://news.day.az/economy/1478404.html Азербайджан и ЕС обсудили вопрос создания рабочей группы в сфере инвестиций - ФОТО
Азербайджан и ЕС обсудили вопрос создания рабочей группы в сфере инвестиций - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с директором по вопросам "Восточного соседства" и институционального строительства Еврокомиссии Лоуренсом Мередитом.
Как передает Day.Az, об этом написал Микаил Джаббаров в Twitter.
"В ходе встречи мы обсудили сотрудничество с Европейским союзом, вопрос создания рабочей группы в области идентификации инвестиций, а также инвестиционные возможности и потенциальные проекты в частном и государственном секторах", - говорится в публикации.
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