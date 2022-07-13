https://news.day.az/economy/1478413.html Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион
13 июля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ЦБА.
По данным регулятора, спрос на аукционе составил 31,6 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.
Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.
К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре