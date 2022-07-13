Leobank, который постоянно находится в повестке новостных порталов со множеством нововведений, и на этот раз отличился и проводит выигрышную лотерею для своих клиентов. Являясь цифровым банком, Leobank сообщил в социальных сетях, что проведет онлайн-розыгрыш и раздаст своим клиентам 10 смартфонов iPhone 13 pro!

Для того, чтобы зарегистрироваться в лотерее, клиенты Leobank должны выполнить три основных условия:

Баланс карты необходимо пополнить с карты другого банка в приложении Leobank (раздел "Пополнение баланса" => "С другой карты"). Приложение доступно как для пользователей Android так и IOS;

Достаточно сделать в общей сложности 3 пополнения баланса на общею сумму не менее 300 манатов;

Нужно сохранить карты с которых сделаны пополнения.

Для реализации указанных условий клиентам предлагается период в течение всего летнего сезона.

Акция продлится с 02.07.2022 по 02.09.2022, в этот период будут зарегистрированы все участники и будет составлен окончательный список для участия в розыгрыше.

Онлайн-розыгрыш среди зарегистрированных участников состоится 8 сентября в 14:00 на странице Leobank в Instagram.

В финальной стадии, победившие участники будут уведомлены и награждены банком в индивидуальном порядке.