Leobank снова на повестке дня (R)
Leobank, который постоянно находится в повестке новостных порталов со множеством нововведений, и на этот раз отличился и проводит выигрышную лотерею для своих клиентов. Являясь цифровым банком, Leobank сообщил в социальных сетях, что проведет онлайн-розыгрыш и раздаст своим клиентам 10 смартфонов iPhone 13 pro!
Для того, чтобы зарегистрироваться в лотерее, клиенты Leobank должны выполнить три основных условия:
Баланс карты необходимо пополнить с карты другого банка в приложении Leobank (раздел "Пополнение баланса" => "С другой карты"). Приложение доступно как для пользователей Android так и IOS;
Достаточно сделать в общей сложности 3 пополнения баланса на общею сумму не менее 300 манатов;
Нужно сохранить карты с которых сделаны пополнения.
Для реализации указанных условий клиентам предлагается период в течение всего летнего сезона.
Акция продлится с 02.07.2022 по 02.09.2022, в этот период будут зарегистрированы все участники и будет составлен окончательный список для участия в розыгрыше.
Онлайн-розыгрыш среди зарегистрированных участников состоится 8 сентября в 14:00 на странице Leobank в Instagram.
В финальной стадии, победившие участники будут уведомлены и награждены банком в индивидуальном порядке.
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