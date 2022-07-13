https://news.day.az/economy/1478518.html Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан
Предприниматели российского региона планируют бизнес-миссию в Азербайджан
Торговое представительство Пензенской области России планирует провести очную бизнес-миссию в Азербайджан для предпринимателей региона.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на торговое представительство региона в РФ.
"В 2023 году возможна организация очной бизнес-миссии предприятий Пензенской области РФ в Азербайджан при поддержке Торгового представительства", - говорится в сообщении.
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