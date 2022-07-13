Азербайджан и Грузия подписали ряд меморандумов о взаимопонимании - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал Джаббаров в Twitter.
"В ходе встречи мы обменялись мнениями о преимуществах и перспективах успешного сотрудничества между нашими странами для развития экономических и торговых отношений", - говорится в публикации.
Кроме того, в рамках визита губернатора грузинского региона Квемо Картли в Баку был подписан ряд меморандумов.
"В рамках визита губернатора были подписаны меморандумы о взаимопонимании о побратимстве городов Шамкир и Марнеули, Агстафа и Гардабани, Гёйгель и Болниси, Дашкесан и Дманиси. Это важный вклад в укрепление и развитие наших отношений", - говорится в публикации.
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