Азербайджан и Грузия подписали ряд меморандумов о взаимопонимании

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с губернатором грузинского региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.

Об этом, как сообщает Day.Az, написал Джаббаров в Twitter.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями о преимуществах и перспективах успешного сотрудничества между нашими странами для развития экономических и торговых отношений", - говорится в публикации.

Кроме того, в рамках визита губернатора грузинского региона Квемо Картли в Баку был подписан ряд меморандумов.

"В рамках визита губернатора были подписаны меморандумы о взаимопонимании о побратимстве городов Шамкир и Марнеули, Агстафа и Гардабани, Гёйгель и Болниси, Дашкесан и Дманиси. Это важный вклад в укрепление и развитие наших отношений", - говорится в публикации.