В Азербайджане планируется усовершенствовать использование радиочастот в соответствии с международной практикой.

Об этом сказал в интервью Trend начальник Государственного управления радиочастот (ГУР) министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Гейдар Рустамов, передает Day.Az.

По его словам, упрощение процедуры выделения частот для портативных радиостанций для юридических и физических лиц, прежде всего, распространяется на подвижные радиостанции там, где существует наибольший спрос населения и больше всего обращений.

"Отныне юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на территории Азербайджана, для использования аналоговых и цифровых подвижных радиостанций PMR 446 будут обращаться непосредственно в Государственное управление радиочастот (ГУР) министерства цифрового развития и транспорта по вопросам выделения и учета конкретных номиналов частот в полосе частот 446,000-446,100 МГц и регистрации подвижных радиостанций, которые будут использоваться на этих частотах. До сих пор обращения такого рода направлялись в Государственную комиссию по радиочастотам. Согласно правилам, они рассматривались, и по ним в течение двух месяцев принимались решения", - сказал Рустамов.



Согласно новому изменению, после предоставления заявителями требуемых документов в ГУР в течение трех рабочих дней пользователям будут выделены номиналы частот, отметил глава управления.

"Благодаря внедряемым нововведениям и упрощениям, процедуры по обеспечению эффективного использования частотных ресурсов будут приведены в соответствие с международными стандартами и оперативно и эффективно регламентированы", - сказал Рустамов.



Также, по его мнению, радиочастоты являются ограниченным ресурсом, и их регулирование находится в компетенции государства, что требует прозрачного механизма контроля и регулирования, обеспечения удовлетворенности пользователей и упрощения процессов.

"Поскольку радиочастоты являются ограниченным ресурсом, только их справедливое и рациональное распределение между всеми участниками рынка может стать локомотивом развития телекоммуникационных услуг. Отмечу, что мы выдвинули концепцию "Чистый радиоэфир". Регулярный и систематический контроль использования радиоспектра в режиме реального времени, беспрепятственная работа радиоэлектронных средств (РЭС) с координацией и оперативным ограничением несанкционированного использования, минимизация постороннего вещания в эфирном пространстве составляют основу концепции "Чистый радиоэфир".

В концепцию также входят автоматизация, доступность и упрощение процессов. В связи с этим были проведены исследования в направлении упрощения процедуры регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) и выделения частот. Проанализированы текущая ситуация, трудности, проблемы, возникающие из-за сложности процедур. Также были изучены международный опыт и решения, применяемые странами с передовыми технологиями, в результате чего была начата реализация проекта "Упрощение процедуры регистрации радиоэлектронных средств и выделения радиочастот". Проект состоит из двух компонентов. Первый призван упростить регистрацию РЭС, а второй - выделение радиочастот. Реализация обоих компонентов направлена на удовлетворенность пользователей. Над проектом уже проделана большая работа. В настоящее время ведутся работы по созданию технической платформы для упрощения регистрации РЭС. Думаю, в ближайшее время можно будет предпринять конкретные шаги", - отметил он.

Глава ГУР также напомнил, что Государственная комиссия по радиочастотам не функционировала с января 2018 года.

"Отсутствие активности госкомиссии за последние четыре года затянуло реализацию достаточно важных вопросов в этой сфере и утверждение документов, что привело к тому, что не были рассмотрены многочисленные обращения. А это, помимо всего прочего, вызвало справедливое недовольство, создало условия для определенного застоя в деятельности ГУР и увеличения числа случаев несанкционированного использования радиочастот и РЭС.



Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в мае 2021 года была создана Государственная комиссия по радиочастотам, а в декабре того же года утверждено Положение о госкомиссии. Таким образом, Государственная комиссия по радиочастотам, созданная в новом формате и составе, начала действовать в 2022 году, а ее первое заседание состоялось 17 января. На сегодняшний день состоялись три заседания госкомиссии", - сказал Рустамов.



Он также отметил, что на заседаниях госкомиссии было рассмотрено множество обращений, связанных с выделением радиочастот, в том числе поступивших в госкомиссию прежнего состава, и приняты соответствующие решения.

"Также были утверждены некоторые нормативные и регулирующие документы, такие как Национальная таблица частот, план перспективного использования радиочастотного спектра, таблицы распределения полос частот, предназначенные для внедрения технологий нового стандарта мобильной связи (IMT). Начало деятельности комиссии и принятие важных документов, помимо поощрения развития в нашей стране новых радиотехнологий и систем, стимулируют эффективное налаживание работы в области выделения, регистрации и учета радиочастот, а также обеспечения удовлетворенности пользователей", - сказал Рустамов.

По его словам, основная задача ГУР заключается в содействии технологическому развитию за счет эффективного использования радиочастотных ресурсов и справедливого распределения частот между участниками рынка.

"В связи с этим был изучен международный опыт, проведено детальное ознакомление с решениями и рекомендациями международных организаций, подготовлен пакет предложений. В него включены меры и проекты, связанные с совершенствованием законодательной базы в данной сфере, принятием нового тарифного подхода, позволяющего стимулировать эффективное использование радиочастотного спектра, а также с созданием автоматизированной системы управления в сфере планирования, выделения, регистрации и учета радиочастотного спектра. Считаем, что реализация данного пакета предложений обеспечит справедливое, рациональное и эффективное использование радиочастот, а также позволит реализовать концепцию "Чистый радиоэфир", - сказал Рустамов.