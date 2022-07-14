Еврокомиссия предложила заключить газовое соглашение с Азербайджаном
Еврокомиссия предложила заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа в страны ЕС и оказать поддержку по расширению трубопровода для увеличения объемов газа.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Reuters.
Согласно информации, проект меморандума о взаимопонимании, который должен быть утвержден правительствами-участниками и содержание которого может измениться, является частью усилий Евросоюза по снижению зависимости от российского газа после войны в Украине.
"Стороны в соответствии с коммерческими возможностями и потребностями рынка, стараются оказать поддержку двусторонней продаже природного газа в объеме минимум 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года по Южному газовому коридору, включая экспорт в ЕС", - говорится в проекте договора.
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