Еврокомиссия предложила заключить газовое соглашение с Азербайджаном

Еврокомиссия предложила заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа в страны ЕС и оказать поддержку по расширению трубопровода для увеличения объемов газа.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Reuters.

Согласно информации, проект меморандума о взаимопонимании, который должен быть утвержден правительствами-участниками и содержание которого может измениться, является частью усилий Евросоюза по снижению зависимости от российского газа после войны в Украине.

"Стороны в соответствии с коммерческими возможностями и потребностями рынка, стараются оказать поддержку двусторонней продаже природного газа в объеме минимум 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года по Южному газовому коридору, включая экспорт в ЕС", - говорится в проекте договора.