Проектная компания IGB станет независимым оператором транспортировки природного газа

На церемонии в Комиссии по регулированию энергетики и водного хозяйства (KEVR) Болгарии 15 июля ICGB AD, проектная компания интерконнектора Греция-Болгария (IGB), получит сертификат независимого оператора по транспортировке природного газа, сообщает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ.

В сообщении отмечается, что 1 июля два регулирующих органа Греции и Болгарии приняли окончательное совместное решение о сертификации ICGB AD в качестве независимого оператора системы транспортировки природного газа.

Сертификат будет вручен исполнительным директорам ICGB Теодоре Георгиевой и Константиносу Караянакосу председателем KEVR Станиславом Тодоровым и главой регулирующего органа Греции RAE Афанасиосом Дагумасом.

Таким образом, ICGB станет вторым независимым оператором по транспортировке газа в стране, помимо "Булгартрансгаз". Это обязательное нормативное условие, позволяющее компании осуществлять коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария после его ввода в эксплуатацию.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.