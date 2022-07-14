Министр сельского хозяйства Латвии находится с визитом в Азербайджане

В Баку подписан меморандум о взаимопонимании между Латвийским университетом наук о жизни и технологий и Научно-исследовательском институтом овощеводства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az, написал министр сельского хозяйства Латвии Герхардс Каспарс в Facebook.

Документ подписан в рамках его визита в Азербайджан.

"На встрече министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова и министра сельского хозяйства Латвии подписан меморандум о взаимопонимании между Латвийским университетом наук о жизни и технологий и Научно-исследовательском институтом овощеводства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана", - говорится в публикации.