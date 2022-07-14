Новый рекламный фильм от “Sirab” – “Называем то, что любим, по имени” (R)

Любимый в стране бренд воды "Sirab" представил новый рекламный фильм. Основой рекламной кампании этого года "Sirab" выбрал любовь.

В рекламном фильме под девизом "Называем то, что любим, по имени" в позитивном ключе подчеркивается, что при упоминании воды первой мыслью любителей Sirab становится "Sirab".

Рекламный фильм снят известным грузинским режиссером Никушей Кукушей Моцонелидзе методами рекламной съемки нового поколения.

Отметим, что природная минеральная вода "Sirab" - азербайджанский бренд, насчитывающий более 70 лет. Природная минеральная вода "Sirab" наряду с Азербайджаном экспортируется в 15 стран мира.