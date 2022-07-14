Агентство Азербайджана по развитию МСБ оказало консультационные услуги тысячам субъектов предпринимательства

В первом полугодии 2022 года Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) оказало более восьми тысячам субъектов предпринимательства услуги в сфере обучения и консультирования.

Как сообщили Day.Az в агентстве, Центры развития МСБ, действующие в 21 городе и районе Азербайджана, организовали в этот период более 400 бесплатных бизнес-тренингов, в которых приняли участие свыше шести тысяч предпринимателей.

Тренинги охватили вопросы планирования и развития бизнеса, "зеленой экономики", корпоративного права, маркетинга и продаж, финансов, налогов, страхования, управления человеческими ресурсами, экспорта, законодательства в области предпринимательства, профессиональных навыков общения.

В первом полугодии 2022 года Центры по развитию МСБ оказали около одной тысячи предпринимателей консультационные услуги в сфере координации деятельности с государственными и частными структурами, доступа к финансовым ресурсам и других областях.

Кроме того, эти центры оказали поддержку предпринимателям и желающим открыть свой бизнес в разработке бизнес-планов по 170 проектам, охватывающим город Баку и регионы.

Также Центры по развитию МСБ оказали поддержку в создании более 180 новых субъектов МСБ, говорится в сообщении агентства.