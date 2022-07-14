В Азербайджане выросло производство по возобновляемым источникам энергии

В январе-июне возобновляемые источники энергии (ветряные электростанции, солнечные электростанции, завод по утилизации твердых бытовых отходов), включая ГЭС, произвели 205,3 млн.кВт/ч, либо 1162,7 млн. кВт/ч электроэнергии (на 21,4% больше).

Как передает Day.Az, об этом сказали в Министерстве энергетики.

По информации, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство электроэнергии на ГЭС было 970,6 млн. кВт/ч (на 199,3 млн.кВт/ч больше), по другим источникам - 192,1 млн кВт/ч (на 6 млн.кВт/ч больше).

Ветряные электростанции произвели 46,8 млн.кВт/ч, солнечные электростанции - 30,7 млн.кВт/ч, завод по утилизации твердых бытовых отходов произвел 114,6 млн.кВт/ч электроэнергии.

За январь-июнь 2022 года экспорт электроэнергии составил 664,1млн.кВт/ч, импорт - 71,1 млн.кВт/ч.

В июне текущего года производство электроэнергии по республике составило 2276,3 млн. кВт/ч, импорт - 10,8 млн.кВт/ч, экспорт - 126,2 млн.кВт/ч.