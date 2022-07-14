ВТБ (Азербайджан) улучшил условия по кредитам наличными и рефинансированию. Минимальный размер ставки снижен на 0,51 п.п. и теперь составляет 13,99% годовых. За последний квартал это второе улучшение условий по кредитам ВТБ.

Кредит наличными в ВТБ (Азербайджан) доступен в размере от 300 до 30 тыс. манатов, сроком от полугода до 60 месяцев, комиссия за обслуживание отсутствует. В рамках программы рефинансирования можно объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства.

Клиенты могут оформить кредит по удостоверению личности, без поручителя, а также документов, подтверждающих доход и занятость заемщика.

"Кредиты наличными остаются одними из самых востребованных банковских продуктов у клиентов, так как позволяют получить заемные средства на любые цели и в короткий срок. После корректировки ставок в мае мы отмечаем увеличение спроса в этом сегменте в первый месяц лета, что также обусловлено сезонностью. Сейчас продолжается активное время отпусков, покупок загородной недвижимости, подготовки к поступлению в учебные заведения. Поэтому мы приняли решение еще раз обновить наши условия по потребительским кредитам, снизив ставку до 13,99% годовых. Но даже с учетом понижения стоимости кредитов нам важно не допускать серьезной долговой нагрузки на клиентов, и мы внимательно следим за этим", - отметил директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

По итогам первого полугодия ВТБ (Азербайджан) оформил населению свыше 5,5 тысяч кредитов наличными на 27,6 млн манатов, что в 1,8 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель в этом сегменте за январь-июнь вырос на четверть, достигнув 66,6 млн манатов.

Оформить заявку на кредит наличными можно дистанционно на сайте банка, а также через контактный центр по короткому номеру 986.