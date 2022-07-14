На «Шах Дениз» запускают новый проект по сокращению выбросов

На азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" запускают новый проект, который позволит передавать электроэнергию на платформу Shah Deniz Alpha (SDA) с платформы Shah Deniz Bravo (SDB) по подводному кабелю, передает Day.Az со ссылкой на bp.

Проект призван повысить эффективность работы платформы, обеспечить ее надежное и долгосрочное электроснабжение.

Электроэнергия для SDA в настоящее время вырабатывается пятью основными электрогенераторами, которые работают от газового и дизельного двигателей. Существующие генераторы будут выведены из эксплуатации после запуска нового проекта в 2024 году.

В рамках нового проекта был недавно заключен контракт с совместным предприятием SOCAR-KBR на предварительное проектирование и дизайн (FEED), капитальный ремонт и услуги по поддержке закупок.