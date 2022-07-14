Сколько потрачено на восстановление Карабаха?

В 2021 году Азербайджан израсходовал на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий 2 миллиарда 178 миллионов 371,626 тысячи манатов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в законе "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

В прошлом году расходы на сферу строительства и градостроительства в целом составили 4 миллиарда 684 миллиона 900,085 тысячи манатов.