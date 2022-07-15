Латвия и Азербайджан должны найти новые направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства – министр

Источник: Агентство международной информации Trend

Латвия и Азербайджан должны найти новые направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сказал в эксклюзивном интервью министр сельского хозяйства Латвии Каспарс Герхардс, находящийся с визитом в Баку.

"За последние 30 лет политические отношения между Латвией и Азербайджаном достигли высокого уровня. Также между двумя странами налажены прочные отношения в различных секторах экономики, и у нас есть хорошие примеры такого сотрудничества. Наши страны обладают возможностями для еще большего расширения этого сотрудничество, особенно в это сложное время на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и ситуации в Украине. Мы должны найти новые направления сотрудничества с точки зрения логистики, поставок новой продукции", - сказал Герхардс.

Министр напомнил, что в мае в Риге состоялось очередное заседание латвийско-азербайджанской межправительственной комиссии, по итогам которого между ведомствами двух стран были подписаны важные соглашения.

"В этом смысле у нас есть большие возможности для сотрудничества по различным проектам, и во время моего визита в Азербайджан я встретился с министрами сельского хозяйства, экологии и экономики, чтобы обсудить пути развития наших отношений. В качестве следующего шага мы видим сотрудничество в области продовольственной безопасности. Лесное хозяйство станет перспективным направлением нашего взаимодействия. Мы обсудили этот вопрос с министром экологии. У Латвии есть опыт в лесном хозяйстве, так как 53 процента нашей территории покрыто лесами, и у Азербайджана есть большие планы касательно восстановления лесов в Карабахе. Мы также обсудили, как латвийские компании в сфере строительства и защиты окружающей среды могут помочь в восстановлении Карабаха", - сказал Герхардс.

По его мнению, Латвия и Азербайджан не в полной мере используют имеющийся потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве.

"Развитие сельского хозяйства в Латвии и Азербайджане идет в разных направлениях. Латвия - страна с многолетними традициями производства молочных продуктов, а Азербайджан имеет очень хороший опыт выращивания фруктов и овощей. Но мы можем найти некоторые точки соприкосновения. Мы можем экспортировать сыр и другие молочные продукты в Азербайджан и хотели бы импортировать из Азербайджана фрукты. К сожалению, весь потенциал сотрудничества не используется полностью. Поэтому мы должны сообща работать на разных уровнях, таких как министерский, институциональный и деловой. На фоне вызовов продовольственной безопасности нам следует подумать о новых цепочках поставок. Один из вариантов - закупать удобрения в Азербайджане. Ситуация непростая, но мы можем найти решения в сотрудничестве между правительствами, а также на разных площадках", - заключил он.