Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

В июне 2022 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 632,4 тысячи баррелей, из которых 523,5 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 108,9 тысяч баррелей - на конденсат, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 28-м заседании министров стран ОПЕК+, суточную добычу сырой нефти в Азербайджане в июне 2022 года предусматривалось увеличить на восемь тысяч баррелей - до 696 тысяч баррелей, а обязательства по сокращению предусматривались на уровне 22 тысяч баррелей.

Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ почти на 133 процента.