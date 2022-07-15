https://news.day.az/economy/1478993.html Названа ежедневная добыча сырой нефти в Азербайджане в июне
Названа ежедневная добыча сырой нефти в Азербайджане в июне
В июне этого года ежедневная добыча сырой нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 632,4 тыс баррелей.
Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, из них 523,5 тыс баррелей - это сырая нефть, 108,9 тыс баррелей - конденсат.
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