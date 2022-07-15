Названа ежедневная добыча сырой нефти в Азербайджане в июне

В июне этого года ежедневная добыча сырой нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 632,4 тыс баррелей.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, из них 523,5 тыс баррелей - это сырая нефть, 108,9 тыс баррелей - конденсат.