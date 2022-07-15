18 июля 2022 года в отеле JW Marriott Absheron Baku при поддержке Kapital Bank Акселерационный центр SABAH.lab проведет одно из крупнейших в Азербайджане мероприятий в области стартапов и инноваций. Основной целью мероприятия под названием Baku ID - презентация лучших отечественных стартап-проектов местным и международным инвесторам и экспертам, а также обсуждение будущего инновационной экосистемы страны.

21 команда SABAH.lab и 9 независимых команд выступят на Baku ID и предоставят участникам мероприятия подробную информацию о своих стартапах. Проекты охватывают такие сферы, как образование, медицина, мода, HR-технологии, электронная коммерция, технологии NFT и блокчейн, инфлюенсер-маркетинг и другие. Более подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.bakuid.com.

Акселерационный центр SABAH.lab был создан в 2021 году по инициативе Министерства образования Азербайджанской Республики и Института образования Азербайджанской Республики. В период своей деятельности центр успешно реализовал акселерационные программы Yarat и Sürət. SABAH.lab сотрудничает с одной из самых престижных бизнес-школ Европы IE Business School.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.