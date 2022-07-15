Между турецким холдингом Albayrak и Бакинским портом подписан меморандум о взаимопонимании

Турецкий Albayrak Holding и Бакинский международный морской торговый порт подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, свои подписи под документом поставили генеральный директор порта Талех Зиядов и глава Albayrak Holding Ахмет Албайрак.

Отметим, что основой для сотрудничества с турецким Albayrak Holding стали стратегическое расположение Бакинского порта, его технические возможности и достижения.

В рамках меморандума Albayrak Holding вложит инвестиции в строительство терминала сыпучих грузов Бакинского порта и управление им, а также в управление Ro-Ro-терминалом в целях перенаправления турецкой колесной техники из Центральной Азии в Азербайджан.