Сотрудничество Бакинского порта с Albayrak Holding увеличит транзит колесной техники из Турции в Центральную Азию через Азербайджан

Сотрудничество Бакинского морского международного торгового порта с турецким Albayrak Holding увеличит транзит колесной техники из Турции в Центральную Азию через территорию Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с турецким Albayrak Holdnig.

По его словам, Albayrak Holding осуществляет деятельность в различных странах мира.

"На сегодняшний день 23 процента колесной техники из Турции в Центральную Азию приходится на долю Азербайджана. В ближайшее время в рамках совместного сотрудничества этот показатель планируется увеличить до 50 процентов", - сказал Зиядов.

Кроме того, гендиректор отметил, что открытие Зангезурского коридора позволит увеличить перевозку грузов между Азербайджаном и Турцией, а также транзит через азербайджанскую территорию.