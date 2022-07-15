Назван планируемый срок ввода в эксплуатацию Ro-Ro-терминала Бакинского порта

Ro-Ro-терминал Бакинского международного морского торгового порта планируется ввести в эксплуатацию в августе 2022 года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с турецким Albayrak Holdnig.

По его словам, в рамках совместного партнерства с портами Казахстана и Туркменистана планируется выстроить соответствующую цепочку поставок.

"В разработке этого решения, конечно же, будет принимать участие и турецкий холдинг Albayrak. Кроме того, в порту продолжается строительство терминала минеральных удобрений. Первичные показатели деятельности этого терминала будут подсчитаны по итогам первого квартала 2023 года. 49 процентов доли в этом терминале будет передано Albayrak Holding", - сказал он.