Одним из основных вызовов в экономике является стремительное изменение в конкурентной среде.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу генеральный директор Paşa Holding Джалал Гасымов на панельной дискуссии на тему "Современные вызовы и формирование человеческого капитала" в рамках финального этапа конкурса Yüksəliş.

"Мы видим это как в глобальной, так и в местной экономике. Как вы знаете, роль цифровой экономики растет, что находит свое отражение во многих сферах. Например, в банковской сфере есть учреждения, оказывающие услуги клиентам исключительно в цифровом формате. Такие банки есть как за рубежом, так и в нашей стране. Это способствует созданию конкуренции, особенно в тех случаях, когда главная цель заключается не в традиционном подходе, то есть в получении прибыли, а, к примеру, в создании обширной клиентской базы", - сказал Гасымов.

По его словам, это создает дополнительные вызовы для традиционных игроков.

"С другой стороны, стоит отметить интенсивное изменение ожиданий со стороны клиентов. Любой продукт, создаваемый в какой-либо стране, практически сразу становится известен в других странах. Кто-то выкладывает информацию в социальных сетях, что также влияет на ожидания и требования к продукту со стороны потребителей. Это также своеобразный вызов", - добавил Гасымов.