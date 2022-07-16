Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

4 июля

1,7

11 июля

1,7

5 июля

1,7

12 июля

1,7

6 июля

1,7

13 июля

1,7

7 июля

1,7

14 июля

1,7

8 июля

1,7

15 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0211 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0363 маната и составил 1,7136 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

4 июля

1,7727

11 июля

1,7263

5 июля

1,7744

12 июля

1,7263

6 июля

1,7419

13 июля

1,7060

7 июля

1,7344

14 июля

1,7040

8 июля

1,7263

15 июля

1,7052

Средний курс за неделю

1,7499

Средний курс за неделю

1,7136

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0006 маната и составил 0,0276 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

4 июля

0,0305

11 июля

0,0270

5 июля

0,0302

12 июля

0,0270

6 июля

0,0266

13 июля

0,0279

7 июля

0,0268

14 июля

0,0281

8 июля

0,0270

15 июля

0,0282

Средний курс за неделю

0,0282

Средний курс за неделю

0,0276

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0012 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0019 маната и составил 0,098 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

4 июля

0,1015

11 июля

0,0985

5 июля

0,1010

12 июля

0,0985

6 июля

0,0998

13 июля

0,0981

7 июля

0,0986

14 июля

0,0974

8 июля

0,0985

15 июля

0,0973

Средний курс за неделю

0,0999

Средний курс за неделю

0,0980