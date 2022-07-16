Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
4 июля
|
1,7
|
11 июля
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
6 июля
|
1,7
|
13 июля
|
1,7
|
7 июля
|
1,7
|
14 июля
|
1,7
|
8 июля
|
1,7
|
15 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0211 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0363 маната и составил 1,7136 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
4 июля
|
1,7727
|
11 июля
|
1,7263
|
5 июля
|
1,7744
|
12 июля
|
1,7263
|
6 июля
|
1,7419
|
13 июля
|
1,7060
|
7 июля
|
1,7344
|
14 июля
|
1,7040
|
8 июля
|
1,7263
|
15 июля
|
1,7052
|
Средний курс за неделю
|
1,7499
|
Средний курс за неделю
|
1,7136
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0012 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0006 маната и составил 0,0276 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
4 июля
|
0,0305
|
11 июля
|
0,0270
|
5 июля
|
0,0302
|
12 июля
|
0,0270
|
6 июля
|
0,0266
|
13 июля
|
0,0279
|
7 июля
|
0,0268
|
14 июля
|
0,0281
|
8 июля
|
0,0270
|
15 июля
|
0,0282
|
Средний курс за неделю
|
0,0282
|
Средний курс за неделю
|
0,0276
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0012 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0019 маната и составил 0,098 маната за турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
4 июля
|
0,1015
|
11 июля
|
0,0985
|
5 июля
|
0,1010
|
12 июля
|
0,0985
|
6 июля
|
0,0998
|
13 июля
|
0,0981
|
7 июля
|
0,0986
|
14 июля
|
0,0974
|
8 июля
|
0,0985
|
15 июля
|
0,0973
|
Средний курс за неделю
|
0,0999
|
Средний курс за неделю
|
0,0980
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