Годовая инфляция в Азербайджане приблизилась к 13%

В январе - июне 2022 года годовая инфляция в Азербайджане составила 12,9 процента, а индекс продовольственных цен вырос на 19 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил 15 июля министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев этого года.

Министр отметил, что в Азербайджане утвержден и реализуется специальный план антиинфляционных мероприятий.

"В его рамках были приняты комплексные меры, направленные на обеспечение здоровой конкуренции на рынках продовольствия и предотвращение манипулирования ценами, защиту уровня самообеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами, входящими в минимальную потребительскую корзину, обеспечение стабильного импорта и эффективного контроля за экспортом товаров, а также на расширение внутреннего производства", - сказал Джаббаров.