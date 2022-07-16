Экономический рост Азербайджана – результат проведенных под руководством Президента Ильхама Алиева реформ

По итогам шести месяцев 2022 года экономика Азербайджана еще раз продемонстрировала, что страна успешно развивается, выполняются все поставленные задачи. Реформы, проведенные в экономической сфере, позволили по итогам шести месяцев привлечь в бюджет по налоговой линии сверх прогноза два миллиарда манатов. В январе - июне нынешнего года экономический рост и рост ненефтяной экономики составили 6,2 и 9,6 процента соответственно. Общее промышленное производство выросло на 2,1 процента, ненефтяная промышленность - на 11,5 процента. Доходы населения увеличились примерно на 20 процентов.

Значительно выросла и наша внешняя торговля - более чем на 70 процентов. Экспорт азербайджанских товаров вырос более чем вдвое, ненефтяной экспорт - на 25 процентов. За шесть месяцев положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 12,1 миллиарда долларов. По состоянию на первое июля 2022 года внешний государственный долг Азербайджана составил 10,7 процента ВВП.

Как сказал Trend эксперт-экономист Эмин Гарибли, рост макроэкономических показателей по итогам первого полугодия 2022 года был достигнут в результате проведенных в последние годы реформ под руководством Президента Ильхама Алиева, передает Day.Az.

"Считаю, что реформы, проводимые в нашей стране, нужно разделить на две части: природные ресурсы и углеводороды, а с 2011 года стала активно проводиться диверсификация экономики за счет усиления человеческого капитала. С 2014 года в Азербайджане проводится активная и целевая политика в этом направлении. На основе этих работ был подготовлен документ, направленный на развитие приоритетных отраслей в Азербайджане. Кроме того, в стране стали предоставляться налоговые и таможенные преференции, льготные кредиты. Другим немаловажным фактором здесь является проведение социальной политики. Эти реформы привели к росту заработных плат, пенсий, что является основой экономического роста бюджета страны", - сказал Гарибли.

По его словам, проводимые правительством Азербайджана реформы по предоставлению преференций продолжат развиваться и в будущем.

"Мы видим, как бизнес и население активно используют государственные поощрения и программы по развитию бизнеса и человеческих ресурсов. Предоставляемые освобождения от налоговых, таможенных и других видов сборов в промышленных зонах, в том числе в Карабахе, придадут дополнительный импульс экономическому развитию", - сказал Гарибли.

Эксперт отметил, что восстановление освобожденных территорий в соответствии с концепцией "умных" городов и сел также будет способствовать экономическому развитию как самого Карабаха, так и Азербайджана.

"Применение инноваций и технологий повышает инвестиционную привлекательность страны, и в результате создания "умных" городов и сел инвестиционный потенциал Азербайджана значительно вырастет. Считаю, что проводимые сегодня реформы по диверсификации будут продолжены и в будущем, а значимость Азербайджана будет расти не только в рамках региональных экономик, но и в глобальных масштабах", - добавил он.

В свою очередь, как сказал доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, росту макроэкономических показателей способствовал целый ряд проведенных работ.

"Важное место среди них занимают реформы по диверсификации экономики. Неслучайно в последние годы в Азербайджане стремительно растет ненефтяной экспорт, а также сектор в целом. В структуре азербайджанского экспорта увеличивается доля продукции с добавленной стоимостью, что говорит о стимулировании предпринимательства, развитии производственной базы. Стоит также отметить, что на рост бюджета влияет и благоприятная конъюнктура мировых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть и газ. Подчеркну, что доходы от экспорта газа и экспорта нефти в последнее время сравнялись. Этот успех был достигнут по результатам дальновидных действий и шагов руководства Азербайджана", - сказал Велизаде.

Он отметил, что еще в начале реализации газовых проектов в Азербайджане многие критики утверждали, что этот сектор является неприбыльным.

"Однако правительство Азербайджана было непреклонно в реализации газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и "Южного газового коридора". Сегодня мы видим, как растут цены на газ, особенно в Европе, и созданная в Азербайджане инфраструктура пришлась как нельзя кстати. Наша страна в соответствии с нынешними реалиями готова к вызовам, которые диктует рынок. Более того, ведутся предметные переговоры по расширению газовой инфраструктуры, а также увеличению поставок азербайджанского газа", - сказал эксперт.

Кроме того, по его мнению, немаловажным фактором является и то, что Азербайджан стал и поставщиком электроэнергии.

"Объемы реализуемой Азербайджаном на внешних рынках электроэнергии постоянно растут. Нашу электроэнергию импортируют не только страны региона, но и государства Балканского региона", - сказал Велизаде.

Что касается профицита бюджета по итогам первого полугодия 2022 года, то, по словам эксперта, бюджет вырос благодаря значительным поступлениям средств в экономику за счет экспортируемых товаров.

"Правительство страны прогнозирует, что госбюджет Азербайджана по итогам нынешнего года достигнет порядка 67 миллиардов долларов. Это достаточно внушительный показатель, который говорит о том, что Азербайджан справится со всеми поставленными задачами, в частности, в деле восстановления освобожденных территорий и реализации крупных инфраструктурных проектов в других районах страны", - добавил Велизаде.