Рост налоговых поступлений от ненефтяного сектора превысил 38 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил 15 июля министр экономики Микаил Джаббаров на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев этого года.

"С начала 2022 года рост налоговых поступлений превысил 49 процентов. Масштабы процессов "отбеливания" в экономике мы можем наблюдать по некоторым показателям банковского сектора. Так, удельный вес наличных денег в общей денежной массе в нацвалюте сократился с 49 процентов в соответствующем периоде прошлого года до 44 процентов на 1 июня текущего года. Другой пример: на 1 июня число банковских счетов физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, выросло на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - сказал Джаббаров.