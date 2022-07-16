Микаил Джаббаров обсудил с министром сельского хозяйства Латвии расширение партнерства

Имеются широкие возможности для участия латвийских компаний в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий, в проектах, реализуемых в "Экономической зоне Аразская долина" и Агдамском промышленном парке, Алятской свободной экономической зоне, для сотрудничества с Латвией в сельском хозяйстве, цифровой экономике, а также в других экономических отраслях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства экономики, эти мысли были озвучены на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с министром сельского хозяйства Латвии Каспарсом Герхардсом.

На встрече стороны обсудили текущее состояние торгово-экономических связей, возможные направления для расширения партнерства.