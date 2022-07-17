На базе мобильного приложения цифрового банка Азербайджана планируется предоставить возможности для инвестиций
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На базе мобильного приложения цифрового банка Азербайджана планируется запустить раздел "Инвестиции".

Об этом сказал Trend директор по цифровому бизнесу и проектам инвестиционной компании Unicapital Вугар Намазов, передает Day.Az.

По его словам, это направление развито во всем мире.

"Совместный (Leobank и Unicapital) продукт для инвестиций на платформе мобильного приложения Leobank - одно из первых на рынке Азербайджана решений, которое планируется запустить в ближайшее время. Хочу отметить, что этот продукт разработан на основе "открытого банкинга" (Open Banking). Общеизвестно, что банки не могут предоставлять инвестиционные услуги, а инвестиционные компании не могут оказывать банковские услуги. Общим решением этого совместного продукта является технология, при помощи которой на базе мобильного приложения Leobank мы смогли объединить свои решения и создать возможности для инвестиций", - сказал Намазов.

Он подчеркнул, что платформа практически готова к запуску.

"Запуск платформы ожидается в скором времени. Мы уже начали получать заявки от граждан, желающих стать пользователями этой услуги", - сказал Намазов.

По его словам, планируется интегрировать в приложение акции и ценные бумаги зарубежных компаний.

"Соответствующие работы в этом направлении уже проделаны. На первом этапе с помощью платформы Leobank клиенты получат возможность покупать и инвестировать в американские компании, а также выход на крипторынки", - добавил он.