Названо число киберугроз в азербайджанском сегменте интернета в I полугодии 2022 г.

В январе - июне 2022 года число запросов в Азербайджане, связанных с компьютерной безопасностью, составило 3,001 тысячи, из них 94,3 процента (2,83 тысячи) были рассмотрены и удовлетворены.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджана.

Согласно информации, в отчетный период на основе аудита по информационной безопасности командой реагирования на компьютерные инциденты были подготовлены и направлены в соответствующие структуры 204 отчета.

Кроме того, в азербайджанском сегменте интернета в январе - июне были зарегистрированы 28 доменных имен и 85 субдоменов.

Напомним, что в 2021 году в азербайджанском сегменте интернета количество уникальных киберинцидентов сократилось на 20,3 процента по сравнению с 2020 годом - до 3,977 тысячи.