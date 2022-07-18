Мы нацелены на увеличение роли Бакинского порта в регионе

Источник: Агентство международной информации Trend

Подписанное в Баку между турецкой группой компаний Albayrak Holding и Бакинским международным морским торговым портом соглашение по управлению терминалами порта позволит ускорить развитие и увеличение потока грузов.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend глава Albayrak Holding Мехмет Албайрак, передает Day.Az.

По его словам, Albayrak в рамках достигнутого соглашения приложить необходимые усилия по ускорению его реализации.

"Мы нацелены на увеличение роли Бакинского порта в нашем регионе, а также его логистических возможностей. Мы управляем портами в Гвинее, Сомали, Трабзоне. У нас есть профессиональные кадры. Привлечение наших специалистов в Бакинский порт создаст основу взаимовыгодного сотрудничества в первого в Азербайджане государственно-частного партнёрства. Мы сделаем все возможное, чтобы Бакинский порт в короткие сроки превратился в хаб", - сказал он.

Кроме того, планируется для удовлетворения потребностей стран Каспийского региона в перевозке грузов расширить инфраструктуру и по транспортировке других видов грузов.

"Через 2-3 года этот поток грузов в Бакинском порту значительно вырастет. Мы ожидаем в будущем подписание новых контрактов", - сказал он.

Он также отметил, что сотрудничество с Бакинским портом основа дальнейшего развития экономического сотрудничества в Азербайджане.

"Мы уверены, что наши инвестиции также будут полезны для восстановления освобождённых территорий Азербайджана, а также других регионов с хорошим сельскохозяйственным потенциалом", - добавил он.