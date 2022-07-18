В Азербайджане выросла среднемесячная сумма адресной соцпомощи

В Азербайджане продолжает расти размер адресной государственной социальной помощи, так же как и других соцвыплат.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, в первом полугодии 2022 года среднемесячный размер адресной соцпомощи на одну семью вырос на 35 процентов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 347 манатов.

Отметим, что порог критерия нуждаемости для определения адресной социальной помощи был повышен со 170 манатов в 2021 году до 200 манатов в нынешнем году.

В настоящее время программа адресной государственной соцпомощи охватывает 173 тысячи человек из 40 тысяч семей, отмечается в сообщении минтруда.