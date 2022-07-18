На повестке дня Азербайджана - вопрос увеличения поставок энергоресурсов в Европу - Кянан Наджафов
Необходимо привлекать иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Кянан Наджафов на открытии 16-й Бакинской летней энергетической школы в Университете ADA.
"Важными направлениями нашей энергетической политики являются привлечение большего числа инвесторов и, конечно, развитие сферы возобновляемых источников энергии", - сказал Наджафов.
По его словам, в повестку дня Азербайджана входит вопрос увеличения поставок энергоресурсов в Европу.
Он отметил, что Азербайджан уже является надежным поставщиком энергоресурсов, и в этом смысле существуют большие перспективы.
Отметим, что 16-я Бакинская летняя энергетическая школа основана при поддержке Института Развития и Дипломатии Университета АДА в партнерстве с Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компаний bp Azerbaijan, Kolin, Masdar и TotalEnergies.
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