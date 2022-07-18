Увеличение поставок газа из Азербайджана - приоритет энергетической повестки дня

Рост поставок газа из Азербайджана является приоритетом в энергетической повестке дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли на открытии 16-й Бакинской летней энергетической школы в Университете ADA.

"30-летнее партнерство bp и Азербайджана продолжает быть успешным. Мы уже запустили два больших проекта, продлили контракты до 2050 года. Мы также уделяем большое внимание социальным и образовательным проектам, проектам по охране окружающей среды", - сказал Асланбейли.

Он также отметил, что bp совместно с Университетом АDА и Университетом Джорджа Вашингтона успешно ведет работы по сотрудничеству в области управления различными проектами.

По словам вице-президента bp по Каспийскому региону, программа обучения предусматривает сбалансированный подход к изучению энергетики и окружающей среды, охватывает широкий круг тем, а именно: энергетическая экономика, энергетическое право, управление доходами от природных ресурсов, возобновляемые источники энергии, устойчивое развитие, изменение климата и энергетическая геополитика.

Отметим, что 16-я Бакинская летняя энергетическая школа проводится при поддержке Института развития и дипломатии Университета ADA и в партнерстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), компаниями bp Azerbaijan, Kolin, Masdar и TotalEnergies.