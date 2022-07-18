Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан становится гораздо более значимым игроком на европейском энергетическом рынке.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend экс-президент Сербии Борис Тадич, передает Day.Az.

"Сегодня Азербайджан становится гораздо более ценным энергетическим партнером. Со строительством TANAP и TAP Азербайджан будет играть гораздо более важную роль в будущем", - сказал Тадич.

Экс-президент выразил сожаление в связи с тем, что Сербия еще не заключила соглашение по газу с Азербайджаном.

В то же время он отметил, что надеется, что Сербия в ближайшие годы сможет получать азербайджанский газ.

"Я предлагал построить интерконнектор с Болгарией еще в период своего президентства и рад, что Сербия наконец-то приближается к реализации этого проекта. Это представляет интерес как для европейских стран, так и для Азербайджана. Азербайджан сможет поставлять свой газ не только в Италию, но и во многие другие страны", - сказал Тадич.

"Не думаю, что Юго-Восточная Европа будет очень заинтересована в импорте сжиженного природного газа (СПГ), к примеру, из Норвегии, потому что это слишком далеко и сложно. Поэтому Азербайджан может стать гораздо более важным игроком на европейском энергетическом рынке", - сказал экс-президент.

Он также отметил, что у Азербайджана и Сербии есть огромные возможности для сотрудничества в газовой отрасли.

"Сербия, являясь одним из центральных игроков с точки зрения производства продовольствия, может сотрудничать с Азербайджаном в производстве удобрений, что очень важно для сельского хозяйства и продовольственной безопасности", - сказал Тадич.

Говоря о секторе возобновляемых источников энергии, экс-президент отметил, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией закладывает основу для тесного сотрудничества в направлении перехода к чистой энергетике.

"Инвестиции в чистую энергетику очень важны как для Сербии, так и Азербайджана. Мое видение расширения отношений с Азербайджаном всегда выходило за рамки традиционного энергетического сектора. Рассчитывать на газовую отрасль означает только утрату других возможностей. Азербайджан обладает огромными возможностями в области солнечной и ветровой энергетики, в чем Сербия также очень заинтересована", - сказал Тадич.

По словам экс-президента, у двух стран есть огромный потенциал для сотрудничества в газовой отрасли, в частности, в строительстве газовых электростанций, которые наносят меньший вред окружающей среде, чем работающие на угле.

"Нам нужны две большие газовые электростанции в Сербии, и я настоятельно рекомендую нашему руководству и руководству Азербайджана принять это во внимание для перспектив будущего сотрудничества", - сказал Тадич.

Сотрудничество между частным сектором Азербайджана и Сербии имеет важнейшее значение для партнерства между двумя странами, отметил экс-президент.

"Мы хотим видеть активное сотрудничество не только между двумя дружественными странами, но и между их бизнес-секторами. Такие области, как энергетика, программное обеспечение и современные технологии, образование, сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, могут стать одними из перспективных секторов в рамках нашего партнерства", - сказал Тадич.

Он также отметил важность сотрудничества в сфере обмена знаниями в рамках кадровых ресурсов Азербайджана и Сербии.

"Крупные страны, как правило, недооценивают небольшие государства, и нам нужно подумать о том, как мы можем помочь друг другу и добиться успеха в таких областях, в которых крупные игроки не ожидают нашего участия", - добавил Тадич.

Говоря об IX Глобальном Бакинском форуме на тему "Вызовы глобальному миропорядку", организованном Международным центром Низами Гянджеви, экс-президент отметил его важность с точки зрения поиска решений в условиях глобальных вызовов.

"Если ситуация в мире осложнится еще больше, то важность таких мероприятий, как Глобальный Бакинский форум, будет очень высока", - заключил Тадич.