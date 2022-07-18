Центробанк Азербайджана создал систему превентивных расчетов лизинговых компаний и ломбардов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) создал систему превентивных расчетов лизинговых компаний и ломбардов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник директор департамента по контролю за деятельностью кредитных организаций ЦБА Фуад Исаев на тренинге для журналистов в Шуше.

По его словам, регулятор также разработал соответствующий закон о лизинге, который находится на стадии рассмотрения.

"Сегодня лизингодатели, прошедшие регистрацию в Государственной налоговой службе, не находятся в подчинении Центробанка. Однако мы разработали определенные превентивные меры в рамках расчетных систем лизинговых компаний, а также деятельности ломбардов", - сказал Исаев.

Отметим, что в Шуше проходит двухдневный тренинг для порядка 30 представителей ТВ и интернет-СМИ. В нем принимают участие представители Центрального банка Азербайджана, министерства финансов, министерства труда и социальной защиты населения, Государственного таможенного комитета, Государственной налоговой службы, Государственного агентства занятости, а также Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.