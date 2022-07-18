https://news.day.az/economy/1479851.html В Азербайджане доходы населения выросли
В Азербайджане доходы населения выросли
В январе-июне этого года номинальные доходы населения Азербайджана выросли на 20%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, номинальные доходы населения за 6 месяцев 2022 года составили 32 959,7 млн манатов.
Отметим, что за последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 19,4% и достиг 3 280 манатов.
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