В Азербайджане доходы населения выросли

В январе-июне этого года номинальные доходы населения Азербайджана выросли на 20%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, номинальные доходы населения за 6 месяцев 2022 года составили 32 959,7 млн манатов.

Отметим, что за последний год номинальный доход на душу населения в стране вырос на 19,4% и достиг 3 280 манатов.