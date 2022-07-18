До конца года добыча в «Шахдениз» достигнет пика

До конца этого года добыча на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" достигнет пика.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сообщил вице-президент BP по коммуникациям и агитации в странах Ближнего Востока и Каспия Бахтияр Асланбейли.

По его словам, речь идет о 26 млрд кубометрах от добычи газа.

Вице-президент отметил, что эти объемы добычи планируется сохранить некоторое время.

Бахтияр Асланбейли также добавил, что в третьем квартале этого года платформа "Альфа", расположенная на месторождении "Шахдениз", будет остановлена для проведения плановых профилактических работ.