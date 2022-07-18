https://news.day.az/economy/1479876.html До конца года добыча в «Шахдениз» достигнет пика
До конца года добыча в «Шахдениз» достигнет пика
До конца этого года добыча на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" достигнет пика.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сообщил вице-президент BP по коммуникациям и агитации в странах Ближнего Востока и Каспия Бахтияр Асланбейли.
По его словам, речь идет о 26 млрд кубометрах от добычи газа.
Вице-президент отметил, что эти объемы добычи планируется сохранить некоторое время.
Бахтияр Асланбейли также добавил, что в третьем квартале этого года платформа "Альфа", расположенная на месторождении "Шахдениз", будет остановлена для проведения плановых профилактических работ.
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