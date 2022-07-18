Азербайджан останется важным партнером ЕС в обеспечении энергобезопасности

Азербайджан продолжит оставаться важным партнером ЕС по обеспечению энергетической безопасности на пути к климатической нейтральности.

Как передает Day.Az, об этом написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

ЕС нацелен на укрепление отношений со странами - надежными поставщиками энергоресурсов, говорится в публикации.

В скором времени ожидается подписание нового соглашения с Азербайджаном, написала фон дер Ляйен.

Отметим, что ранее на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал подписание между ЕС и Азербайджаном документа, связанного с энергетической безопасностью.