https://news.day.az/economy/1479900.html Азербайджан останется важным партнером ЕС в обеспечении энергобезопасности - Урсула фон дер Ляйен
Азербайджан останется важным партнером ЕС в обеспечении энергобезопасности - Урсула фон дер Ляйен
Азербайджан продолжит оставаться важным партнером ЕС по обеспечению энергетической безопасности на пути к климатической нейтральности.
Как передает Day.Az, об этом написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
ЕС нацелен на укрепление отношений со странами - надежными поставщиками энергоресурсов, говорится в публикации.
В скором времени ожидается подписание нового соглашения с Азербайджаном, написала фон дер Ляйен.
Отметим, что ранее на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал подписание между ЕС и Азербайджаном документа, связанного с энергетической безопасностью.
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